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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا إمدادات طبية.. مستشفيات غزة تعاني بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي

مستشفيات قطاع غزة
مستشفيات قطاع غزة

عرضت فضائية " العربية "، تقريرا عن الأزمات التي يعاني منها القطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة  استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع .
وأوضح التقرير، أن مستشفيات قطاع غزة تتعرض لضغوط شديدة مع الارتفاع المتواصل لإصابات القصف الاسرائيلي .

وأضاف التقرير أنه هناك نقص حاد في الإمدادات الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة  التي تعذر وصول غالبيتها بسبب الغارات المكثفة.
ومن جانبه قال مروان أبو سعدة أحد أطباء مستشفيات غزة، إن وزارة الصحة الفلسطينية تحارب على جبهتين الأولى هي إصابات جائحة كورونا والجبهة الاخرى هي إصابات غارات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة على القطاع.

وأكمل التقرير أنه هناك انقطاع مستمر للكهرباء في المستشفيات داخل القطاع مما  يزيد من الأمور تعقيدا، إضافة إلى تضرر بعض المستشفيات بسبب القصف المستمر .

 

ولفت التقرير إلى أن الغارات الاسرائيلية المستمرة على قطاع غزة قتلت حوالي 213 شخص وأدت إلى إصابة أكثر من 1400 شخص  بينهم 400 طفل و270 سيدة .

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