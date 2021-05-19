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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لعبة نيوتن

سيد رجب يكشف كواليس إنتقاءه لملابس الشخصية بـ لعبة نيوتن

صدى البلد

أجاب  سيد رجب على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول مدى واقعية شخصية مستر " بدر  " في الواقع مقارنة بشخصية " مؤنس " و"هنا " في مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي     قائلاً : " هي فكرة إنسانية خالصة مثل كل الشخصيات حيث تعكس نماذج لأفكار و" بدر " شخص فقد ابنته  وقرر أنه لايتألم  بعد الحادثة فأصبح بهذا الشكل  والذي بات أقرب   للشخصية الصوفية وكأنه قديس يحاول إيصال وجهة نظره للناس  ".


وحول كواليس إنتقاء الملابس الشخصية وطبيعتها التي بدت  غريبة  ومثيرة قال رجب : " خالد عزام هو من قام بإختيار  كافة الملابس   بالنسبة لشخصية " مستر بدر "  وقالي هنلبس  لبس معين وأنا في الحالات اللي زي دي  بسيب نفسي ومش بتدخل  فسبت نفسي فطلعت الشخصية كده ".


وحول أكثر المشاهد التي يجبها في العمل قال: " أنا بحب المسلسل جداً وحبيت كل المشاهد اللي عملتها وبعد مشاهدتي للمسلسل   مع الجمهور حبيت كل مشاهد الفنانين بالعمل  لدرجة أني ميت في غرام المسلسل  لان كل مشهد صعب  جداً وكنا نناقش في كل مشهد وأنا استفدت كتير وانبسطت   كتير وبالتالي ماقدرش أقول أن فيه مشهد  سهل ومشهد صعب  كل المشاهد    كان ليها ذات القدر من الاهتمام ".

 

وعلق الفنان سيد رجب على ما أسماه  فكرة إحساس المرأة العربية في بعض الأحيان بالدونية وقال رجب من وجهة نظره أنها قضية " التربية ".

 
وأضاف في لقاء  خاص   خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " في حلقة خاصة إستضافت فيها الإعلامية لميس الحديدي  أبطال مسلسل " لعبة نيوتن " الذي أذيع  في الموسم الرمضاني الماضي  قائلاً :" " هنا جزء يحتل مساحة كبيرة من العمل وتعرج في سياق الأحداث والسياق الدرامي على فكرة حرية المرأة وقضيتها الرئيسية لكن بالنظر إلى شخصيتي   " حازم ومؤنس    " هما ضحيتين لتربية  الاسرة والاهالي   ومن ثم فإن القضية تبدو عامة لكنها  تتطرق في سياقها لقضية المرأة وحريتها.
 

سيد رجب الإعلامية لميس الحديدي مسلسل لعبة نيوتن

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