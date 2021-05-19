عبد المنعم سعيد: السودان يحتاج إلى مساندة كبيرة لإعادة بنائه.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا؛ له علاقة بالعلاقات المشتركة بين البلدين، وأيضا له علاقة بدعم السودان، خاصة بعد فترة حكم البشير.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن السودان يحتاج إلى قدر كبير من المساندة؛ من أجل إعادة بناء الدولة السودانية، ومصر أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة إعمار السودان.



وأوضح عبد المنعم سعيد، أن مصر تقف إلى جانب أشقائها في إفريقيا، ومنها الدولة الفلسطينية التي تحتاج إلى مساندة الآن، وبالتالي هناك وفود سياسية مصرية متواجدة في إسرائيل وغزة؛ للعمل على حل هذه القضية.

وأشار إلى أننا نريد أن نصل لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ وهذا للتمهيد لاستئناف عملية السلام.