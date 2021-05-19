شباب الصحفيين عن مبادرة الرئيس السيسي لـ إعمار غزة: ستخلد في التاريخ

أشادت جبهة شباب الصحفيين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 500مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في إعادة الإعمار، مؤكدة علي ان هذا القرار العظيم ليس غريبا ولا جديدا على الرئيس السيسي المساند الأول للقضية الفلسطينية ويعكس بكل صدق وإخلاص حرصه الشديد على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

السيسي يضرب أروع الأمثلة يوميا

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية إن الرئيس السيسي يقدم يوميا أروع الأمثلة الوطنية في الشعور بمعاناة الشعوب الشقيقة والنابعة من إيمانه الشديد بعدالة القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في حياة كريمة.

وأضاف طوالة أن مصر ستظل بقيادتها الحكيمة والرشيدة وشعبها العظيم أصحاب المواقف المشرفة والمشرقة في دولة 30 يونيو الجديدة مشيرا إلي الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به مصر مع أشقائنا في فلسطين سوف يخلد في أنصع صفحات التاريخ بياضاً ويؤكد من جديد على عودة ريادتها في المنطقة.

الرئاسة تعلن عن مبادرة إعمار غزة

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كـ مبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.