عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين عن مبادرة الرئيس السيسي لـ إعمار غزة: ستخلد في التاريخ

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشادت جبهة شباب الصحفيين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 500مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في إعادة الإعمار، مؤكدة علي ان هذا القرار العظيم ليس غريبا ولا جديدا على الرئيس السيسي المساند الأول للقضية الفلسطينية ويعكس بكل صدق وإخلاص حرصه الشديد على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

السيسي يضرب أروع الأمثلة يوميا

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية إن الرئيس السيسي يقدم يوميا أروع الأمثلة الوطنية في الشعور بمعاناة الشعوب الشقيقة والنابعة من إيمانه الشديد  بعدالة القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في حياة كريمة.

وأضاف طوالة أن مصر  ستظل بقيادتها الحكيمة والرشيدة وشعبها العظيم أصحاب المواقف المشرفة والمشرقة في دولة 30 يونيو الجديدة مشيرا إلي الدور الحيوي الكبير الذي تقوم به مصر مع أشقائنا في فلسطين سوف يخلد في أنصع صفحات التاريخ بياضاً ويؤكد من جديد على عودة ريادتها في المنطقة.

 

الرئاسة تعلن عن مبادرة إعمار غزة

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كـ مبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

شباب الصحفيين 500مليون دولار جبهة شباب الصحفيين السيسي هيثم طوالة

ترشيحاتنا

شباب الصحفيين عن مبادرة الرئيس السيسي لـ إعمار غزة: ستخلد في التاريخ

نقابة الممثلين تثمن جهود الرئيس.. حراك فني تزامناً مع مبادرة السيسي لإعمار غزة

قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وسقوط شهداء وجرحى

بعد موجة هجرة غير مسبوقة نحو سبتة.. الخارجية الإسبانية تستدعي سفيرة المغرب

بقدرات عالية الاداء .. موراند كار السويسرية تكشف عن أقوى إصداراتها.. فيديو

شاومى تكتسح مبيعات الهواتف الذكية فى ثانى أكبر أسواق العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

اقرأ هذه السورة قبل النوم تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

متخصصة في الشأن الإفريقي: مصر قدمت الكثير للدول الإفريقية

عصام الحضري ردًا على تصريحات أحمد شوبير: إيه الأخبار الحصرية الجامدة دي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ