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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد زيارته لـ فورد.. تكنولوجيا السيارات الكهربائية محط اهتمام كبير من بايدن .. تفاصيل

بعد زيارته لـ فورد
بعد زيارته لـ فورد .. تكنولوجيا السيارات الكهربائية محط اهتم

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى مصنع FORD MOTORS، و الذي يقع في ولاية ميشجان الامريكية، حيث سلط الضوء على تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية و دورها الفعال في الاستراتيجيات القادمة، على الرغم من الوقت الذي يعيق فيه النقص العالمي و أزمة انتاج الرقائق.

 

و خلال الزيارة إلى مركز Rouge Electric Vehicle Center الجديد، ألقى بايدن نظرة خاطفة على النسخة الكهربائية F-150 Lightning، و التي تعد واحدة من الشاحنات صغيرة الحجم، و التي تستمد أوامر التسارع و الانطلاق عبر تكنولوجيا المحركات الكهربائية المتطورة.

 

و أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة في سباق ضد الصين لقيادة السوق العالمية للسيارات الكهربائية، و قال بايدن إن الولايات المتحدة تراجعت عن الصين في كل من حجم السوق للسيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات.

 

و استكمل حديثة نحو الفوز في هذا السباق و أن علينا أن نتحرك بسرعة وهذا ما تفعله هنا.

 و جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع مشكلة تصنيع أشباه الموصلات، و يذكر أن بايدن وجه في وقت سابق بمعالجة تلك الازمة العالمية.

 

و تعمل إدارة بايدن على نقل تصنيع أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بينما ستعقد يوم الخميس و زيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" قمة لعرض مشكلات تلك الأزمة مع الشركات المتضررة، فيما اقترح الرئيس بايدن 50 مليار دولار لتمويل الأبحاث العملية و العمل على تطوير أشباه الموصلات ضمن الاقتراح الخاص بتطوير البنية التحتية.

تكنولوجيا السيارات الكهربائية بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن FORD MOTORS

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