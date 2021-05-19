بعد زيارته لـ فورد.. تكنولوجيا السيارات الكهربائية محط اهتمام كبير من بايدن .. تفاصيل

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى مصنع FORD MOTORS، و الذي يقع في ولاية ميشجان الامريكية، حيث سلط الضوء على تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية و دورها الفعال في الاستراتيجيات القادمة، على الرغم من الوقت الذي يعيق فيه النقص العالمي و أزمة انتاج الرقائق.

و خلال الزيارة إلى مركز Rouge Electric Vehicle Center الجديد، ألقى بايدن نظرة خاطفة على النسخة الكهربائية F-150 Lightning، و التي تعد واحدة من الشاحنات صغيرة الحجم، و التي تستمد أوامر التسارع و الانطلاق عبر تكنولوجيا المحركات الكهربائية المتطورة.

و أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة في سباق ضد الصين لقيادة السوق العالمية للسيارات الكهربائية، و قال بايدن إن الولايات المتحدة تراجعت عن الصين في كل من حجم السوق للسيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات.

و استكمل حديثة نحو الفوز في هذا السباق و أن علينا أن نتحرك بسرعة وهذا ما تفعله هنا.

و جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع مشكلة تصنيع أشباه الموصلات، و يذكر أن بايدن وجه في وقت سابق بمعالجة تلك الازمة العالمية.

و تعمل إدارة بايدن على نقل تصنيع أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بينما ستعقد يوم الخميس و زيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" قمة لعرض مشكلات تلك الأزمة مع الشركات المتضررة، فيما اقترح الرئيس بايدن 50 مليار دولار لتمويل الأبحاث العملية و العمل على تطوير أشباه الموصلات ضمن الاقتراح الخاص بتطوير البنية التحتية.