بالتنسيق مع مصر.. فرنسا تقدم مشروع قرار بمجلس الأمن لحل أزمة غزة

قال قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، إن فرنسا تقدّمت بمشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مصر والأردن؛ لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكر بيان صادر عن الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماعا، الثلاثاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما تحدث مع الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأوضح ماكرون أن فرنسا ستواصل جهودها لإنهاء الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتابع الرئيس الفرنسي "آمل في أن يوافق مجلس الأمن على اعتماد مشروع القرار الذي قدمناه لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين".

وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة، الثلاثاء، حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، هي الرابعة خلال 8 أيام، من دون التوصل لإصدار بيان مشترك، في ظل إصرار واشنطن على أن النص لن يؤدي إلى احتواء التصعيد.

ومنذ العاشر مايو رفضت الولايات المتحدة 3 مسودات بيانات تدعو إلى إنهاء أعمال العنف أعدتها الصين وتونس والنرويج.