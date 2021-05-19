على شاطئ البحر.. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة لها، بصحبة زوجها؛ وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».



وظهرت رانيا، خلال الصورة، على شاطئ البحر، بصحبة زوجها، وعلقت عليها: «شكرا لك يا حبيبي؛ لأنك دائما تجعلني أشعر بأني أجمل امرأة في العالم».

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كل من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.



مسلسل ولاد ناس، يعرض على عدة قنوات مصرية، هي: "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية، ومنصات فيو.