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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل عبدالله بكري يكشف موقف مدافع بيراميدز من الانضمام للزمالك.. فيديو

عبد الله بكري
عبد الله بكري

قال كريم أبوسليمان، وكيل اللاعبين، إن عبدالله بكري، مدافع بيراميدز، سينتهي عقده مع ناديه يوم 30 يونيو المقبل.
وأضاف كريم أبوسليمان ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن عبدالله بكري من القوام الأساسي لبيراميدز في الموسم الماضي، ولكنه لم يحسم موقفه من تجديد عقده مع بيراميدز.

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وأفاد إن عبدالله بكري تلقى عدة عروض خارجية، من السعودية والبرتغال وتركيا، كما تلقى عرضا محليا من جانب الزمالك، والأمور لم تحسم بعد.

الزمالك رمضان صبحي بيراميدز هاني حتحوت قناة صدي البلد عبدالله بكرى

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