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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 19 مايو 2021

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم بين 1.25 و3.75 جنيه للكيلو مرتفعة بنحو جنيه واحا تقريبا، والبطاطس يبدأ سعرها من 1.50 إلى 2.8 جنيه للكيلو، وتراجع سعر البصل متراوحا  ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والكوسة من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

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وتراجع سعر الفاصوليا ما بين 3 و5 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات  للكيلو، والباذنجان الرومي من1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان الأبيض من 2 إلى 3 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى البلدي من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى صوب 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل ألوان (أصفر - أحمر - برتقالى) من 10 إلى 20 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر الملوخية بين2 إلى 3.75  جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار البلدى من 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، وسعر البامية من 8 إلى 14 جنيها للكيلو، وسعر البسلة من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر الثوم متراوحا  ما بين من 9 إلى 15 جنيها للكيلو، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الورق عنب البناتى من 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر الورق عنب البلدى من 7 إلى 13 جنيها للكيلو، وسعر الخس الكابوتشى 5 للواحدة، وسعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة، وسعر عيش الغراب (الطبق 250 جم) 25 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة فى سوق العبور، تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر اليوسفى من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر الليمون البلدى 6 إلى 16 جنيها للكيلو، وسعر الليمون أضاليا 6 جنيهات للكيلو، وسعر العنب المستورد  أسود 18جنيها للكيلو.

وتراوح سعر التفاح البلدي من 7 إلى 13 جنيها و سعر التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيها للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13 إلى 17 جنيها للكيلو، وسعر التفاح السورى اللبنانى من 12 إلى 14 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو، وسعر البلح شامية من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البلح الأبريمى من 4.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر البلح المركابى من 5 إلى 11 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأبيض غزال من 7 إلى 17 جنيها، وسعر البلح الوردة من 8 إلى 18 جنيها للكيلو، وسعر البلح البرتموتة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأسوانى من 6 إلى 14 جنيها للكيلو، وسعر البلح السكوتى من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الجنديلة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح قرن الغزال من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الفراولة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والرمان بين 7 و11 جنيها للكيلو، وسعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، وسعر الكنتالوب بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 1 (8 : 10 كجم) من 32 إلى 40 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 2 (6 : 8 كجم) من 21 إلى 28 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 3 ( 4 : 6 كجم) من 12 إلى 18 جنيها للواحدة.

وسجل سعر الخوخ البلدى العرايشى من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو، وسعر الأناناس 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيوى 26 جنيها للكيلو، وسعر الأفوكادو من 30 إلى 35 جنيها للكيلو.

وسعر الموز البلدي من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها.

سعر الطماطم اسعار الخضراوات سعر البصل سعر الفاصوليا سعر الخيار سعر الثوم

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