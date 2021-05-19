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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بتكلفة 8 مليارات جنيه

الاسكان: بدء تنفيذ 32088 وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن حجم استثمارات الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل  بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين"بمدينة حدائق العاصمة، حتى الآن، يقدر بنحو 15.4 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المقرر تخصيصها للمستفيدين بالمبادرة بالمدينة 61584 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة 2530 فدانا، لافتاً إلى أنه تم تخطيط وبدء تنفيذ العديد من الخدمات المتنوعة  بالمدينة وتشمل خدمات (تعليمية – ترفيهية – تجارية – اجتماعية)، وغير ذلك.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن مدينة حدائق العاصمة تبلغ مساحتها الإجمالية (29435.5 فدان) وتتمتع بموقع جغرافي متميز نظراً لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، موضحاً أن المدينة تقع شرق مدينة بدر القائمة، ويحدها من الشمال خط سكة حديد (القاهرة - السويس) ومن الجنوب طريق السويس الصحراوي ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي.

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وأوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن نسبة تنفيذ     26976 وحدة سكنية "نموذج (3غرف + صالة" بلغت نحو 83%  بقيمة استثمارية 6.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 2520 وحدة سكنية نموذج (غرفتين + صالة)بنسبة تنفيذ 40% بقيمة استثمارية 0.5 مليار جنيه، ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل.

وأضاف المهندس عادل عبدالعزيز، أنه تم البدء في تنفيذ  32088 وحدة سكنية أخرى، نموذج "3 غرف + صالة" ضمن محور منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس"الإعلان الرابع عشر" بمنطقة الـ2350 فدانا، بقيمة استثمارية تقدر بنحو  8 مليارات جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه بالنسبة للخدمات بالمرحلة الأولى للمدينة: تم تخطيط وبدء تنفيذ عدد من الخدمات وتشمل ( مخبزين – 7 مدارس – 11 سوقاً تجارية صغيرة "8 محال" – 8 حضانات – 6 ملاعب خماسية – 4 وحدات صحية – 20 خدمة استثمارية – محطة وقود – مركزى شباب  – موقف إقليمي – قسم شرطة).


وأضاف، أنه فيما يتعلق بالمرافق والطرق و الكهرباء بالمرحلة الأولي بمنطقه 2350 فدانا:  تم تنفيذ خط مياه شرب قطر 600مم بطول 3.5 كيلو متر لتغذية إسكان حدائق العاصمة، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – ري)  بنسبة إنجاز عيني 19 %، كما تم إسناد أعمال الفرمة للطرق، وأعمال شبكات الكهرباء للمرحلة الأولى.

عاصم الجزار الوحدات السكنية عبدالفتاح السيسي حدائق العاصمة طريق السويس الصحراوي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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