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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت قناة "الحرة" بأن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن لجنود قرب مستوطنة كريات أربع بالضفة الغربية.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية برشقة من الصواريخ الثقيلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال، طلبت من المستوطنين في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، الالتزام بالملاجئ والغرف المحصنة حتى إشعار آخر.

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وذكرت المركز الفلسطيني للإعلام، أن سلطات الاحتلال طلبت من المستوطنين في مستوطنة أشكول، على مسافة 4 كم من حدود غزة التزام الملاجئ والغرف المحصنة حتى إشعار أخر.

وقالت مستوطنة سديروت في بيان لسكانها على خلفية التقارير حول الهدنة: “نحن في خضم معركة معقدة ومن المتوقع أن تتواصل لأيام أخرى”.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان الإسرائيلية، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية جديدة، ردًا على قصف الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الفلسطينيين استغلوا قضية الانتخابات وصعدوا في حي الشيخ جراح، مدعيًا أن إسرائيل لم تبدأ التصعيد.

وقال نتنياهو في كلمة له اليوم الأربعاء، إن أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلقتها حركتا حماس والجهاد من غزة، مضيفا أن إسرائيل تواجه "جماعة إرهابية ومتطرفة" على حد زعمه.

فلسطين إسرائيل طعن الضفة الغربية غزة الجيش الإسرائيلي

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