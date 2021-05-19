خبير استراتيجي يعدد أسباب وأهمية زيارة وزير الدفاع لقبرص واليونان

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، إن مصر تدرك أهمية مشاركة دولتي قبرص واليونان في المجال الحيوي، الذي يتمثل في البحر المتوسط ، لذلك تجري المناورات المشتركة بصفة دائمة، موضحا أن المجال الحيوي في البحر المتوسط يتمثل في حماية حقول الغاز، وخطوط المواصلات البحرية والجوية بالتعاون بين مصر واليونان وقبرص.

التعاون العسكري بين مصر واليونان وقبرص

وأضاف سالم ، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن مصر ترتبط مع قبرص واليونان بحدود مياه اقتصادية، الأمر الذي يتطلب من الدول الثلاث الاهتمام بتأمين هذ المجال الحيوي، لحماية مصالحها، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون المشترك فيما بينها، موضحا أن هذا التعاون أيضا يمتد بين الدول الثلاث في قضايا منع الاعمال الإرهابية وأعمال الهجرة غير الشرعية، لذلك نري دائما المناورات والتدريبات البحرية بين القوات البحرية للدول الثلاث وأبرزها مناورات "ميدوزا" التى تتم بصفة سنوية.

تدريبات ميدوزا

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع السابق قائلا: "إن المباحثات والتدريبات الدولية التى تتم بصفة دورية كل عام وأكثر من مرة مثل مناورات ميدوزا، وأيضا زيارة وزير الدفاع إلى قبرص واليونان أمس، تأتي تلك التحركات تاكيداً على الروابط وأوصر الصداقة ودفع التعاون العسكري لتأمين المجال الحيوي".

أهداف زيارة وزير الدفاع

واختتم قائلا: "إن الهدف من زيارة وزير الدفاع للـ اليونان وقبرص، تأتي ضمن الجهود المبذولة لعدم حدوث أي اختراق للأمن القومي، وكذلك لضمان تحقيق كافة سبل الأمن في الوقت الحالي وفي المستقبل باستمرار".

وزير الدفاع يغادر القاهرة علي رأس وفد عسكري

كان قد غادر القاهرة أمس الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية قبرص ، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، فى إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع ، لكلاً من مصر وقبرص واليونان ، لدعم علاقات التعاون العسكرى، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين مصر وقبرص واليونان فى العديد من المجالات.