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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"مكافحة كورونا"تكشف تطورات في الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

سمير غانم
سمير غانم

كشفت الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

 

وقال حسام حسني في حواره في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  دلال عبد العزيز لا تزال في المستشفى ونسأل أن يتم الله شفاءها على خير ونقوم بزيارتها بصفة دورية  ومستمرة في تلقي العلاج".

 

وأضاف حسام حسني :"  إن شاء الله وضع دلال عبد العزيز يكون مستقرا  في المستقبل القريب".

 

وتابع حسام حسني :" لا تزال مسحة الفنان سمير غانم إيجابية وهناك خلل بسيط  في وظائف الجسم كله وربنا يشفيه وندعو المصريين بالدعاء له بالشفاء ".
 

دلال عبد العزيز كورونا سمير غانم وظائف الجسم فيروس كورونا

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