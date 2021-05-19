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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس السيادة: لن نفرط في شبر من أرض السودان

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم "الأربعاء"، على عدم التفريط في شبر من أرض السودان.

 

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وشدد البرهان أثناء لقائه بضباط القوات المسلحة، على أهمية تماسك القوات المسلحة ودورها في التصدي للمهددات التي تستهدف وحدة التراب وزعزعة الأمن القومي وعزم القيادة وإرادتها على المضي قدماً في المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية، وذلك بالعمل على الاهتمام المستمر بالفرد وبيئة العمل والمعدات، وفق ما نقلته وكالة الانباء السودانية.

 

وأشار إلى استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية حسب اتفاق جوبا للسلام وأهمية الإسراع في تنفيذ هذا البند.

 

وحيا البرهان أفراد القوات المسلحة المنتشرين في كل بقاع السودان، مشيراً إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها، مضيفاً أنه لا تفريط في شبر من أرض السودان.

مجلس السيادة السوداني رئيس مجلس السيادة السوداني اتفاق جوبا للسلام عبد الفتاح البرهان الحدود السودانية الأثيوبية

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