حكم إخراج الزكاة لـ صندوق تحيا مصر لإعمار غزة.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " حكم إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ونحوها للحساب الذي خصصته الدولة من خلال صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية؛ لإعادة إعمار غزة؟

واجابت دار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ونحوها للحساب الذي خصصته الدولة من خلال صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية؛ لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت ان هذا الإنفاق يُعَدُّ من مصرف (في سبيل الله) شرعًا.