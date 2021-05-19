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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ على جنوبي إسرائيل

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن دفعات من صواريخ المقاومة الفلسطينية تم إطلاقها من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

فيما أعلنت سرايا القدس، عن توجيه ضربة صاروخية على عسقلان وسديروت، ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي.

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قناة عبرية:إسرائيل ستنفذ أعنف قصف على غزة الليلة

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الصحة الفلسطينية: الوضع في غزة حرج بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل وأزمة كورونا

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مدينة أم الفحم، على خلفية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي سينفذ أعنف عمليات قصف ضد قطاع غزة الليلة، تمهيدا لـ وقف إطلاق النار.

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصر في محادثة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المصدر وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن بايدن كان "حازمًا" في المكالمة وأرسل رسالة واضحة مفادها أنه "انتهى وقت المزاح وأن إسرائيل بحاجة إلى إنهاء إطلاق النار"، حيث كان هذا رابع نداء من بايدن لـ نتنياهو منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.


ومن ناحية أخرى، قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو اختار عدم عقد مجلس الوزراء الأمني ​​يوم الأربعاء، مما يعني أن قرار وقف إطلاق النار ليس وشيكا لأن ذلك سيتطلب موافقة مجلس الوزراء.

وأكد نتنياهو في بيان أنه يقدر دعم بايدن لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس لكنه "مصمم على مواصلة العملية في غزة حتى تحقق هدف استعادة الهدوء".

وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصالا بنظيره الإسرائيلي دعاه فيها إلى ضرورة وقف إطلاق النار.

فيما أعرب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن إصراره على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكتب  نتنياهو في تغريدات على تويتر: "قلت قبل قليل في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "وصلت للتو من غرفة العمليات الحربية الرئيسية التابعة لجيش الدفاع وأخذت انطباعا شديدا للغاية عما يجري هناك".

وأضاف: "كل يوم نضرب المزيد من القدرات التي تتمتع بها التنظيمات الإرهابية ونحبط المزيد من قادتها الكبار ونسقط المزيد من أبراج الإرهاب ونضرب المزيد من مخازن الأسلحة، كما قلت اليوم للسفراء هنا – هذا حق إسرائيل الطبيعي"

وتابع: "عبرت عن تقديري العميق لدعم هذه الحكومات وأثمن خصوصا دعم الرئيس الأمريكي, صديقنا جو بايدن, لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأكد: "إنني مصرّ على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادة الهدوء والأمان لكم، أيها المواطنون الإسرائيليون".

الرئيس الأمريكي الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية صواريخ المقاومة الفلسطينية غزة

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