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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايان السيد تدعم فلسطين بـ تي شيرت “فلسطيني” .. وتوجه رسالة خاصة على الهواء

صدى البلد

أبدت الفنانة مايان السيد، دعمها و اهتمامها بالقضية الفلسطينية بارتدائها تي شيرت فلسطيني، ووجهت رسالة خاصة للشعب الفلسطيني قائلةً: بدعيلهم كل يوم من قلبي و مصر كلها بتدعيلكم".

وأعربت "مايان" خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "سي بي سي"، عن فرحتها الشديدة عند ابلاغها بالمشاركة مع يسرا في مسلسل  "حرب أهلية " وعند إحضارالسيناريو لها.

وأوضحت أن كل المشاهد في أول المسلسل كانت مع الفنانة يسرا، مما جعلها تقلقل و تخاف عند وقوفها امام الفنانة القديرة يسرا، و لكن بعد تعرفها على الفنانة يسرا في أول مشهد زال الخوف و القلق، مضيفةً أن الفنانة يسرا شخصية لذيذة جداً وروحها حلوة و اللوكيشن كولو بيحها أوي.

وأضافت أن مشهد موتها في مسلسل "حرب أهلية" حقيقي أوي و تأثير المشهد على أصحابي و أهلي كان كبير و أمي أنهارت من البكاء و حضنتني بسبب خوفها و قلقها .

مايان السيد القضية الفلسطينية الفنانة يسرا مسلسل حرب اهلية اخبار التوك شو

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