مايان السيد تدعم فلسطين بـ تي شيرت “فلسطيني” .. وتوجه رسالة خاصة على الهواء

أبدت الفنانة مايان السيد، دعمها و اهتمامها بالقضية الفلسطينية بارتدائها تي شيرت فلسطيني، ووجهت رسالة خاصة للشعب الفلسطيني قائلةً: بدعيلهم كل يوم من قلبي و مصر كلها بتدعيلكم".

وأعربت "مايان" خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "سي بي سي"، عن فرحتها الشديدة عند ابلاغها بالمشاركة مع يسرا في مسلسل "حرب أهلية " وعند إحضارالسيناريو لها.

وأوضحت أن كل المشاهد في أول المسلسل كانت مع الفنانة يسرا، مما جعلها تقلقل و تخاف عند وقوفها امام الفنانة القديرة يسرا، و لكن بعد تعرفها على الفنانة يسرا في أول مشهد زال الخوف و القلق، مضيفةً أن الفنانة يسرا شخصية لذيذة جداً وروحها حلوة و اللوكيشن كولو بيحها أوي.

وأضافت أن مشهد موتها في مسلسل "حرب أهلية" حقيقي أوي و تأثير المشهد على أصحابي و أهلي كان كبير و أمي أنهارت من البكاء و حضنتني بسبب خوفها و قلقها .