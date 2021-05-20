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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة و لذيذة ... طريقة عمل سلطة فواكه

سلطة فواكه
سلطة فواكه

سلطة فواكه من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات، فقدمت أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل  سلطة فواكه.

 

مقادير سلطة فواكه


شوكولاتة بيضاء مذابة 

بسكويت مجروش 

كريمة مخفوقة 

جبنة كريمية 

سكر 

فراولة  شرائح وصحيحة

موز  شرائح

عنب 

مارشميلو  ملون صغير

 


طريقة تحضير سلطة فواكه


- تخلط الشوكولاتة المذابة مع الكريمة المخفوقة والسكر والجبنة الكريمي وقطع الفراولة والعنب والمارشميلو والموز

- يضاف الخليط في طبق التقديم على البسكوت المجروش

- يزين الوجه بالبسكوت المجروش وقطع المارشميلو

 

سلطه فواكه المطبخ الشيف أميرة شنب الفراولة أشجار الموز

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