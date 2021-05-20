نصائح لمرضي كورونا عند استخدام الأكسجين في المنزل

وسط أزمة واسعة النطاق لأسرّة المستشفيات والموارد في معظم أنحاء العالم بسبب زيادة أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، هناك أيضًا طلب متزايد على آليات دعم الأكسجين و الأسطوانات وغيرها من العلاجات، حيث يُنصح العديد من مرضى فيروس كورونا بإدارة الحالة في المنزل إلى الحد الممكن.

مع الحرمان من الأكسجين والتهابات الرئة التي أصبحت من المشاكل الشائعة التي يواجهها المرضى خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، أصبحت مكثفات الأكسجين والاسطوانات مفيدة في وقت أصبح من الصعب بشكل متزايد الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب، يمكن أيضًا معاملة البعض بشكل جيد في المنزل. ومع ذلك ، مع العلاج بالأكسجين ، يحتاج المرء إلى توخي الحذر بشكل مضاعف وإدراك المخاطر والأخطار أيضًا وفقا لموقع timesofindia .

نصائح يجب وضعها في الاعتبار أثناء اتباع الأوكسجين في المنزل



-يجب استخدام الأكسجين عندما تنخفض قراءات مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) إلى أقل من 93٪. يجب أن تكون مستويات الأكسجين المثالية بين 94-99٪.



-ينصح الأطباء المرضى أيضًا بالبحث عن الأطباء أو استشارة المتخصصين قبل توصيلهم بأجهزة الأكسجين، لأن قد يتطلب البعض استخدامًا أقل بينما قد يُنصح البعض باستخدامه طوال اليوم.

-نصح الدكتور Randeep Guleria ، رئيس AIIMS New Delhi المرضى مؤخرًا بمراعاة بعض الاحتياطات قبل استخدام الأكسجين الخارجي. "بالنسبة لأولئك الأفراد الذين لديهم تشبع بالأكسجين 92 أو 94 ، ليست هناك حاجة لأخذ كمية عالية من الأكسجين لمجرد الحفاظ على تشبعك. لن يكون ذلك مفيدًا.، أما إذا كان تشبعك أعلى من 95 ، فلن تكون كذلك تحتاج إلى تناول الأكسجين، و إذا كان أقل من 94 ، فأنت بحاجة إلى مراقبة دقيقة ولكنك قد لا تحتاج إلى أكسجين لأن الأكسجين لا يزال كافياً في الدم إذا كان المريض بصحة جيدة ".

-قد يحتاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي المزمنة إلى الحفاظ على التشبع عند مستويات أعلى ، لكن استهداف نسبة أعلى من 97 لن يفيد كثيرًا، يمكن للطبيب المعالج أيضًا أن ينصحك بعدد لترات الأكسجين التي ستحتاجها في الدقيقة ، وبطريقة ما إلى متى ستستمر الأسطوانة ، ومتى يجب إعادة ملئها وما إلى ذلك.

-حتى مع دعم الأكسجين الخارجي ، من الضروري الاستمرار في تتبع قراءات الأكسجين والنبض ، فقد يوضح لك ذلك مدى قدرة جسمك على التأقلم مع المرض وما إذا كان دعم الأكسجين مفيدًا.

-إذا كنت تراقب تقلبات الأكسجين ، فإن أفضل طريقة لتتبع العناصر الحيوية الخاصة بك هي قياس القراءات كل ساعتين والتحقق مما إذا كان الأكسجين الخارجي قادرًا على تحسين القراءات، إذا بقيت القراءات كما هي ، فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى الاستشفاء والعناية المركزة.

أفضل طريقة لاستخدام قناع الأكسجين



يواجه الكثير من الأشخاص مشاكل في محاولة استخدام قناع الأكسجين وقنية الأنف بشكل صحيح، يمكن أن يتسبب الذعر أيضًا في حدوث مشكلات في اللحظة الأخيرة.



لذا من الضروري التأكد من أن قناع الأكسجين مناسب أيضًا بشكل صحيح ، ولا توجد تسريبات أو فجوات حول الأنف أو الفم أو الخدين، يُنصح باستخدام قناع بحجم مناسب ، و يضمن مشبك الأنف والأشرطة المشدودة كذلك أن القناع يمنحك مقاسًا مريحًا، هذا أمر بالغ الأهمية لمتابعة حيث سيتم استخدام هذه الأقنعة بانتظام إلى حد ما ولساعات طويلة.



نظرًا لندرة الموارد الآن وكثير من هذه القنيات ، يتم استعارة آلات المكثف للاستخدام ، ويجب على مقدمي الرعاية والمرضى التأكد من أن المعدات والأقنعة مطهرة جيدًا قبل الاستخدام، أثناء استخدام المكثفات تأكد من وجود الكثير من التهوية وفتح النوافذ في نفس الغرفة مما سيسمح للنيتروجين بالخروج.

علاجات منزلية يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الأكسجين



هناك الكثير من التمارين والطرق لمحاولة زيادة مستويات الأكسجين بشكل طبيعي.

يُنصح مرضى فيروس كورونا بالنوم في وضعية الانبطاح ، أي الاستلقاء على الصدر ووضع الوسائد تحت الرقبة والساقين والصدر، يمكن للمرضى أيضًا الاستلقاء على جانبهم.

يقال إن اتباع نظام غذائي مغذي غني بالحديد يحسن وظائف الرئة، كما يقول الأطباء أنه عندما تعاني من عدوى في الجهاز التنفسي مثل هذه ، كلما استلقيت على بطنك كان ذلك أفضل بالنسبة لك، هناك مرضى يقال إنهم تعافوا أو لاحظوا تحسنًا في صحتهم من خلال وضعية الانبطاح وحدها.

