بسبب الكارثة التي تواجهها..الهند تعلن تعليق تصدير لقاح كورونا الى دول العالم الفقير

ذكر معهد سيروم الهندي للأمصال (إس آي آي)، أنه سيتم وقف التسليم المخطط له لجرعات لقاح فيروس كورونا إلى البلدان الأكثر فقراً لعدة أشهر.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، ينتج المعهد اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد، وشركة استرازينيكا البريطانية.

ويعتبر المعهد واحدا من أكبر الجهات المصنعة للقاحات والأمصال في العالم، ويقع مقره في مدينة بونا بالهند.

وذكر المعهد، أول من أمس، أنه من المأمول استئناف الصادرات بنهاية العام، مشيراً إلى أن موجة الإصابات الضخمة بالفيروس في الهند هي السبب في التأخير. والهند هي ثاني أسوأ بلد مصاب في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس 25 مليون حالة. ويُعتبر هذا التأخير صفعة لمبادرة «كوفاكس»، التي كانت تتوقع في الأصل أن توفر 110 ملايين جرعة من اللقاح الذي ينتجه المعهد إلى الدول الأكثر فقراً بحلول مايو .



في سياق متصل، قالت جايل سميث المنسقة الأميركية للاستجابة العالمية لفيروس «كورونا» في مؤتمر صحافي إن الولايات المتحدة ستتبرع بعدد كبير من جرعات اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد - 19»، عبر برنامج «كوفاكس» التابع لـ«منظمة الصحة العالمية» لتوزيع اللقاحات على الدول الأكثر فقراً.



وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، أن إدارته سترسل بحلول نهاية يونيو ما يصل إجماليه إلى 20 مليون جرعة من لقاحات «فايزر - بيونتيك» و«مودرنا» و«جونسون آند جونسون»، علاوة على 60 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» أعلن بالفعل عزمه على منحها لدول أخرى.



وقالت سميث أمس إن «تخصيص اللقاحات سيشمل بالتأكيد حصة كبيرة توزع عبر برنامج (كوفاكس)، لكننا لم نتخذ قرارات نهائية بعد». وأضافت أنه لم تتخذ بعد قرارات بشأن وجهة اللقاحات. وتابعت أن الولايات المتحدة تدرس زيادة تمويلها لـ«كوفاكس»، إضافة إلى ملياري دولار قالت إنها تبرعت بها بالفعل للبرنامج في الأشهر الماضية.