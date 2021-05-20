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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشرة أخبار العالم| إثيوبيا تعلن اكتمال بناء 80% من سد النهضة.. توقعات بخفض التصعيد في فلسطين خلال أيام قليلة وفيسبوك يرد على اتهامه بالعنصرية بشأن غزة

صدى البلد

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 


ألمانيا تمنع انتخابات الرئاسة السورية على أراضيها
أعلنت السفارة السورية في ألمانيا رفض السلطات الألمانية إقامة الانتخابات الرئاسية السورية في السفارة ببرلين.


الخارجية الأمريكية: مستمرون في جهود خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبقى منخرطة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين لخفض التصعيد في قطاع غزة.

 

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مختلفة بقطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عدة إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

إعلام عبري يكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

رجحت وسائل إعلام عبرية أن تدخل التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل حيّز التنفيذ عصر الجمعة، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد ظهر الجمعة على الأرجح.

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مختلفة بقطاع غزة

التفاصيل الكاملة لمكالمة الرئيس الفلسطيني وجوتيريش بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

رشا إسحق: تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة يؤكد حرص مصر على استقرار فلسطين

الصحة الفلسطينية: الوضع في غزة حرج بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل وأزمة كورونا

موريتانيا ترجئ اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي لدعم فلسطين

أعلنت الحكومة الموريتانية تأجيل اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية لدول المغرب العربي، الذي كان مقررا اليوم الخميس، لدعم القضية الفلسطينية.

 

صحيفة فرنسية: الرئيس السيسي يستعيد دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية

قالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، إن مصر أصبحت أحد الوسطاء الرئيسيين بين إسرائيل وحركة حماس، فيما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة دور مصر الإقليمي التاريخي، وعلى سبيل المثال فقد نجحت وساطة مصرية في وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس عام 2014.


أول رد من فيسبوك على اتهامه بالعنصرية بشأن غزة

أصدر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء أول رد فعل بعد الاتهامات المتزايدة له بالعنصرية، في طريقة تعامله مع أزمة التصعيد في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على القطاع. وقال إنه قرر إنشاء مركز عمليات خاص بمراقبة المحتوى، بشأن التصعيد في غزة.

 

كتائب القسام تعلن استهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل برشقات صاروخية
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية على قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين فجر الخميس.

 

الرئيس الفلسطيني وجوتيريش يبحثان بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجهود الدولية المبذولة لوقف فوري لإطلاق النار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الأربعاء.

 

حمدوك: نتوقع إعفاء 80% من ديون السودان في يونيو
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، إنه يرجح أن يتم إعفاء 80 بالمائة من ديون السودان الخارجية، بقرار من مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون ، مع نهاية يونيو المقبل.

 

الخارجية الأمريكية: مستمرون في جهود خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

بسبب جرائم إسرائيل.. رشيدة طليب توجه كلمات شديدة اللهجة لـ بايدن

اسرائيل تعتقل لاعبة منتخب فلسطين للمرة الثانية

مصادر أمريكية لـ أسوشيتد برس: الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بوقف الهجمات على غزة


بسبب فلسطين.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يتواصل مع مصر

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، التواصل مع الحكومة المصرية لمناقشة الأزمة الراهنة في فلسطين.


يديعوت أحرونوت: إسرائيل نجحت في إقناع واشنطن بمواصلة عملياتها بغزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاء، عن نجاح إسرائيل في إقناع الولايات المتحدة بالسماح لها بمواصلة عمليتها العسكرية في غزة لبضعة أيام أخرى.

 

مسئول بارز بـ حماس يكشف موعد وقف إطلاق النار في فلسطين
كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، عن توقعه بأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة خلال يوم أو يومين.

 

وزير الخارجية الروسي يكشف تفاصيل لقائه مع بلينكن
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إنه لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، كان مثمرًا.

 

إثيوبيا تعلن اكتمال بناء 80% من سد النهضة.. وتوليد الكهرباء الصيف المقبل

أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الأربعاء، أن نسبة بناء سد النهضة الإثيوبي بلغت 80%، على أن يتم بدء توليد الكهرباء من السد الصيف المقبل.


الرئيس الأمريكي يعنّف نتنياهو: انتهى وقت المزاح وحان وقت وقف إطلاق النار

كشف مصدر إسرائيلي، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصر في محادثة مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

من جنوب لبنان.. إطلاق 4 صواريخ باتجاه إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بأن 4 صواريخ، أطلقت، عصر الأربعاء، من جنوب لبنان، باتجاه إسرائيل، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

 

وقف إطلاق النار يقترب.. الجارديان: الوساطة المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تكتسب زخما كبيرا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الوساطة المصرية تكتسب زخما كبيرًا بين الفصائل الفلسطينية في غزة، فيما يمكن اعتباره إشارة إلى كون وقف إطلاق النار أصبح ممكنًا في المدى المنظور.

نائب: اعتداءات إسرائيل تؤكد أن بيانات المنظمات الحقوقية ضد مصر ممولة

سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل أخطأت خطأ كبيرا برفض طلب مصر.. فيديو

الأهرام للدراسات: مصر أرسلت وفدا أمنيا رفيع المستوى للتهدئة بين إسرائيل وفلسطين

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة


تصويت بالإجماع في مجلس النواب الأمريكي لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم الكونجرس

صوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم على مبنى الكونجرس في يناير الماضي.

 

قرار سعودي عاجل بشأن العملية التعليمية
أفادت صحيفة الميادين السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه جرى اتخاذ عدد من القرارات المهمة بشأن فيروس كورونا المستجد، لعل أبرزها ما يخص القائمين على العملية التعليمية في المملكة.

 

 

 

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