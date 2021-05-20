سامح شكري يؤكد: مصر لن تتأثر بالملء الثاني لسد النهضة.. وبايدن يطالب نتنياهو بخفض العنف في قطاع غزة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

اكتمال سد النهضة بنسبة 80%.. ومصر: لن نتأثر بالملء الثاني

ترتيبات مصرية متسارعة لتنفيذ مبادرة إعادة إعمار غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد اليوم بدعوة عربية والفيتو الأمريكي يتربص بمشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن

النواب الأمريكي يقر تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الكابيتول

البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الجرائم الاحتلال في فلسطين

بلينكن ولافروف يتبادلان التحذيرات في أول لقاء بينهما.. وروسيا تقدم شروطها للحوار

أوروبا تبدي ثقتها في التوصل لاتفاق بمحادثات إيران النووية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الري الإثيوبي، سليشي بقلي، إن نسبة اكتمال البناء في سد النهضة تجاوزت الـ80%، جاء ذلك خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية ومجلس دعم سد النهضة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله إن التحركات الدولية في ملف السد الإثيوبي مفيدة، حيث "تظهر مدى أهمية القضية، وتتيح إطلاع الدول على وجهة النظر المصرية التي تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى أن مصر لديها ثقة بأن الملء الثاني للسد "لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية.

وذكرت "الراي" أن الحكومة المصرية، أعلنت أنها بصدد التنسيق بين الجهات الراغبة بالمشاركة في مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة، التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة الإليزيه الثلاثية مع الرئيس إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أول من أمس، وأعلن فيها تبرع القاهرة بـ500 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة قولها إن صندوق تحيا مصر سيسير قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تضم 100 حاوية تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا اليوم بناء على طلب المجموعة العربية ب‍الأمم المتحدة، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي اثر رفض الولايات المتحدة لأربع مرات اصدار بيان يتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية.

وقالت إن وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، منها مصر والأردن وتونس، إلى الجمعية العامة ليشاركوا اليوم في نقاش عاجل وبحضورهم شخصيا، بمشاركة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش.

وذكرت "الوطن" أن البرلمان العربي طالب الأمم المتحدة بتشكيل "لجنة تقصي حقائق دولية" واعداد تقرير "محايد ومنصف" عن الجرائم القمعية الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ب"اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".

وقالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بأنه يتوقع أن يرى خفضاً كبيراً للتصعيد في القطاع، تمهيداً لوقف إطلاق النار.

دوليًا، أفادت "القبس" بأن وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا، الأربعاء، في ريكيافيك خلال أول لقاء بينهما منذ تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، استعدادا للتعاون، لكنهما تبادلا التحذيرات التي تعكس عمق الهوة بين القوتين العظميين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين خلال لقاء ثنائي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبية الشمالية في ريكيافيك: "إذا أمكن لقادة روسيا والولايات المتحدة العمل معا بشكل متعاون، سيكون العالم أكثر أمنا". ووجه تحذيرا لروسيا، قائلا إن واشنطن سترد إذا أقدمت موسكو على أعمال عدائية.

وأشارت "الراي" إلى أن مجلس النواب الأمريكي أيد تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير حين هاجمه مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب. وشارك في تأييد الاقتراح عدد واضح من الجمهوريين الذين تحدوا مساعي زعامات الحزب لمنع إقراره.

وقالت "الأنباء" إن المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، أكد انه "واثق تماما" في أنه سيكون هناك اتفاق نهائي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مضيفًا أن إيران تواصل التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تمديد هذا الاتفاق