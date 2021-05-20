نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى التأمين بشبرا الخيمة

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية بمستشفى النيل للتأمين الصحي يرافقه اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومهمات الوقاية الشخصية والأكسجين.

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وشملت الجولة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والمعامل والأشعة المقطعية والرعاية المركزة وعنابر العزل.



كما قام نائب المحافظ يرافقه رئيس المدينة ورئيس حي شرق ورئيس حي غرب شبرا الخيمة بحملة مكبرة استهدفت متابعة تطبيق قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأسفرت الحملة عن غلق ٥ مقاهي مخالفة وضبط ما يزيد عن ١٠٠ شيشة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدد من المحال التجارية والسايبرات المخالفة.



من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على أى مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.



وقال المحافظ انه يتابع بشكل يومي أعمال تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري مع سرعة صرف التعويضات المقررة.



وأكد المحافظ أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار



كما شهد محافظ القليوبية حمله إزالة لقاعه تصوير( فوتوسيشن) وقاعه افراح مخالفه علي ارض زراعيه على مساحة ١٢قراط امام مساكن الرمله بمركز ومدينه بنها.



ووجه محافظ القليوبية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له وتحويله إلى النيابة العسكرية.



واكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية ، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات علي الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، وتطبيق القانون على الجميع مؤكدا إستمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات.



وتابع محافظ القليوبية جولاته الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء حيث تفقد حي شرق شبرا الخيمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.



بدأ المحافظ بمتابعة حملة تطهير الشوارع حيث تم استخدام 5 معدات الرش شوارع الحي والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال التطهير واستمرارها بشكل يومي وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



كما تابع اعمال زراعة 40 عمود كهرباء بمنطقة القطاوي بشارع ترعة الشابوري وهذا بناء علي طلب المقدم من ساكني منطقة القطاوي بالإضافة الى تفقد المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن العبور للتخلص الآمن منها.