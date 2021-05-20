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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع تونس لتشديد إجراءات منع الهجرة غير الشرعية

قارب مهاجرين غير
قارب مهاجرين غير شرعيين

يسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها مساعدات اقتصادية في مقابل تشديدها جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا، وفق ما أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون قبيل زيارة مرتقبة الخميس إلى تونس.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، طلبت إيطاليا مساعدة دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العدد المتزايد للمهاجرين الواصلين إلى سواحلها، معظمهم من تونس وليبيا.

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وأفادت يوهانسون أن بروكسل تعمل على تنظيم "شبكة من المساعدات الطوعية" هذا الصيف إلى حين التوصل إلى حل أكثر استدامة بشأن تشارك عبء المهاجرين. وأضافت "نعمل أيضا على منع مغادرة" المهاجرين من هذه النقاط.

وقالت يوهانسون إنها ستكون إلى جانب وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، "في تونس من أجل اتفاق شامل سيسمح من جهة للبلد بالتعافي من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تسبب بها فيروس كورونا، وسيوفر له من جهة أخرى الموارد التي يحتاجها لمكافحة مهربي البشر".

وتابعت "سيتم تقديم تمويل أوروبي للاقتصاد والاستثمار والتوظيف، بينما ستنخرط السلطات التونسية في إدارة الحدود لاستعادة مواطنيها الذين غادروا باتّجاه أوروبا ولإعادة الأجانب في البلاد ممن هم ليسوا لاجئين".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بشأن اتفاق جديد مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا قائلة "لا أظن أننا بحاجة لانتظار انتخابات ديسمبر".

تونس الاتحاد الأوروبي الهجرة إيطاليا مساعدات

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