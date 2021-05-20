بسبب أولوية المرور.. التفاصيل الكاملة لمقتل سائق بالبحيرة

جريمة قتل في البحيرة

لقي سائق تروسيكل مصرعه، صباح اليوم الخميس، أثر تعرضه لطلقات نارية على يد مجهولين بسبب خلافات على أولوية المرور علي الطريق الزراعي بالقرب من قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

و تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة "عماد عبدالمنعم عبداللطيف" 36 سنة، سائق تروسيكل، مصاب بطلقات نارية، وتم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى.



وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وسائق سيارة ملاكي بسبب أولوية المرور على الطريق الزراعى أدي إلي إطلاق النيران عليه من سائق السيارة الملاكي وفر هارباً.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد الشعراوي مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، لسرعة ضبط الجناة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

