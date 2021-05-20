اعمل كده في فلوسك| نصيحة عادل إمام لـ سمير غانم قبل وفاته

توفى منذ قليل الفنان سمير غانم عن عمر يناهز الـ 84 عاما بعد صراع مع المرض بمستشفى الصفا.

كون سمير غانم مع الزعيم عادل إمام ثنائيا كوميديا ناجحا وتكونت علاقة صداقة بين الطرفين امتدت لعدة سنوات ولم تشُبها أى شائبة.

صداقة عادل إمام وسمير غانم

نجح الفنان سمير غانم والزعيم عادل إمام في أن يحافظا على بعضهما فنياً وإنسانياً على الرغم من أنهما كانا يتنافسان في نفس المجال وتحديدا عالم الكوميديا إلا أنهما جعلا المستفيد الوحيد من هذا الأمر هو الجمهور، فقدما سوياً ثنائياً حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

تشارك النجمان عادل إمام وسمير غانم في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “أذكياء لكن أغبياء”، وفيلم “مدرسة المشاغبين”، وفيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين”، وفيلم “24 ساعة حب”، وفيلم “أزواج طائشون”، وفيلم “ممنوع في ليلة الدخلة”، والكثير من الأعمال الفنية.

أما عن آخر ظهور فنى للثنائى عادل إمام وسمير غانم على الشاشة، فكان بطلب من الزعيم عادل إمام، بأن يشاركه الفنان سمير غانم كضيف شرف في مسلسل “عوالم خفية”، وهو الأمر الذي لم يتردد فيه سمير، ووافق على الفور وقدما سوياً “ديو” أبهر الجمهور، وتفاعل معه بشكل كبير.

نصيحة عادل إمام إلى سمير غانم

ولم تقتصر العلاقة فقط عند حد العمل سويا ولكن كان هناك حالة من الود بينهما ويتبادلان الآراء والنصائح ولعل من أبرزها التى جمعت بينهما حيث كشف الفنان الراحل سمير غانم عن نصيحة تلقاها من الفنان عادل إمام، لكنه لم يعمل بها.

وقال سمير غانم إن عادل إمام نصحه بتحويل أمواله إلى دولارات قائلا: "قال لي كل قرش معاك حوله دولار"، لافتًا إلى أن هذا من ضمن عناصر ذكاء عادل إمام حتى في الاقتصاد، ولكن للأسف لم يعمل هو بهذه النصيحة بينما عمل بها الزعيم.

سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وبعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .