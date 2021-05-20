دمشق: حرمان ألمانيا السوريين من حقهم في الانتخاب انتهاك سافر لاتفاقية فيينا الدبلوماسية

أدانت سوريا، بشدة، اليوم /الخميس/ قرار الحكومة الألمانية، حرمان المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا من حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



ونقلت قناة (الإخبارية) السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله إن هذا القرار الجائر للحكومة الألمانية يشكل انتهاكا سافرا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وإخلالا منها بالالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقية على هذه الدولة.



وأضاف المصدر: كما أن هذا القرار يشكل اعتداء على حقوق وحرية السوريين ومحاولة يائسة لمصادرة قرارهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم؛ ما يفضح زيف الديمقراطية التي تتشدق بها الحكومة الألمانية ويكشف دورها في الحرب على سوريا.



وتابع: إن على الحكومة الألمانية أن تدرك أنها وإن استطاعت حرمان السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ فإنها لن تستطيع أن تنزع من صدورهم مشاعر الانتماء الوطني لبلدهم، وهي بهذا الموقف الجائر أعجز عن التأثير على الأوضاع في سوريا وتوطيد الأمن والاستقرار فيها، وعليها أن تعلم أن القول الفصل في سورية للسوريين.



وكانت السلطات الألمانية أصدرت قرارا بمنع المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالسفارة السورية في برلين فيما نظم السوريون في ألمانيا وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة تنديداً بقرار السلطات الألمانية.