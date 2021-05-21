سهلة وبسيطة.. كيفية عمل الملوخية الناشفة

كيفية عمل الملوخية من اكثر ماتبحث عنه ربات المنزل حيث إن عمل الملوخية لها تكات من أساسيات كيفية عمل الملوخية ونقدم لكي الطريقة بالتفاصيل



كيفية عمل الملوخية الناشفة

هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن كيفية عمل الملوخية الناشفة ، لذلك لاداعي للبحث كثيرا حيث نقدم لكي اليوم بالتفاصيل كيفية عمل الملوخية الناشفة.

مقادير الملوخية الناشفة

ملوخية ناشفة

ثوم مفروم

مكعب مرقة دجاج

سمنة

كزبرة جافة ناعمة

كيفية عمل الملوخية الناشفة

* يشوح الثوم المفروم فى السمنة على النار



* تضاف الكزبرة الجافة الناعمة ويقلب كل الخليط



* يضاف الماء والمرقة



* تقلب الملوخية الناشفة مع القليل من الماء



* يضاف خليط الملوخية لخليط الثوم



* تقلب على النار حتى الغليان



* تغرف وتقدم