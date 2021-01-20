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مرأة

طريقة عمل ملوخية بالحمص

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:32 م
طريقة عمل ملوخية
طريقة عمل ملوخية بالحمص
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اسماء محمد
تمتلك الملوخية قدرا كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم  والشعر والبشرة أبرزها المغنيسيوم وفسفور وبوتاسيوم والحديد كما انها تتمتع بمذاق بمذهل .

وتساعد الملوخية فى تحسين الدورة الدموية ومكافحة البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض والوقاية من السرطان والتخفيف من الأمراض الناتجة عن العدوى والبكتيريا الإشريكية القولونية التى تسبب الام فى الامعاء وتقلل من ارتفاع مستوى سكر الدم.
وتبحث العديد من النساء عن الوصفات الجديدة لإبهار اسرتها وضيوفها ، 

لذا نقدم لكم طريقة عمل ملوخية بالحمص بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير ملوخية بالحمص
نصف كيلو لحمة مفرومة 
ملوخية 
حمص 
بصلة مفرومة 
ثوم مفروم 
كزبرة جافة 
مرقة خضار 
صلصة طماطم 
حمص 
زبدة 
ملح وفلفل 

طريقة تحضير ملوخية بالحمص
* قومي بتعصيج اللحمة المفرومة بالبصل وتبليها بالملح والفلفل ثم ضيفي قليل من الثوم وبعد النضج ضيفي الصلصة والحمص وقلبيها

* ضعي المرقة في وعاء ثم ضيفي عليها الملوخية وقلبيهم جيدا ثم ضيفي مكعب المرق وفي طاسة ضعي الزبدة ثم شوحي بها الثوم والكزبرة الناشفة ثم ضيفيهم على الملوخية.

* ضعي الملوخية في طبق التقدي ثم ضيفي عليها اللحمة المفرومة بالحمص والصلصة وقدميها ساخنة بجانب العيش البلدى والمخلل.


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