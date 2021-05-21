أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 21 مايو 2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 21 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

أسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

دولار أمريكي 15.6145 جنيه

يورو 19.0528 جنيه

جنيــه إسترليني 22.1008 جنيه

دولار كنـدى 12.9184 جنيه

كرون دانماركي 2.5626 جنيه

كرون نرويجي 1.8843 جنيه

كرون سويدي 1.8749 جنيه

فرنك سويسري 17.3187 جنيه

100 ين ياباني 14.2990 جنيه

ريـــال سعودي 4.1634 جنيه

دينــار كويتي 51.8583 جنيه

درهم إماراتي 4.2506 جنيه

دولار أسترالي 12.0856 جنيه

دينــار البحــرين 41.4167 جنيه

ريـــال عماني 40.5541 جنيه

ريـــال قطري 4.2873 جنيه

دينـار اردني 21.9923 جنيه

يوان صينى 2.4257 جنيه