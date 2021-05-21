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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث تصادم سيارتين

بينهم أطفال ... ننشر أسماء الضحايا المصابين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

حصل «صدي البلد » على أسماء الضحايا المصابين في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعي أمام كوبري الدعبوسي  بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة اتجاه اسكندرية، التي أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين وتم نقلهم لمستشفي دمنهور العام وحفظ الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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مصرع وإصابة 13 في حادث تصادم سيارتين في البحيرة

وجاءت الأسماء الآتي :- "مصرع معتز حلمي عوض الجرجاوي 32 سنه مدينه دمنهور" ، و المصابين كالآتي:"
حسونه إسماعيل أحمد 35 سنة مركز الدلنجات ، صابحه محمد عبد الرحيم 62 سنة مركز ايتاي البارود، سعاد صلاح عوض 35 سنة مركز الدلنجات، هدير عوض صالح 25 سنة الدلنجات، أمنيه السيد سالم 18 سنة  الدلنجات، الفت خضر 16 سنة مركز الدلنجات، صابرين إسماعيل العسكري 40 سنة مركز الدلنجات، مصطفى عبد الرازق إسماعيل 26 سنة مركز الدلنجات، مني رمضان عوض سامي 23 سنة قريه المسين، ولاء السيد خليل 17 سنه أبو المطامير، سالم عوض 50 سنة.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعي بنطاق مركز أبو حمص أمام كوبري الدعبوسي اتجاه اسكندرية.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و سيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم الدفع بعدد 5سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العام بدمنهور و حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

حوادث البحيرة أسماء المصابين والضحايا امن البحيرة محافظة البحيرة الطريق الزراعى حادث تصادم سيارتين

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