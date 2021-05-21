بعد ترميمها .. جولة معرفية في تاريخ قلعة صلاح الدين الأيوبي

قلعة صلاح الدين الأيوبي، ذلك الحصن الشهير القابع في القاهرة منذ العصور الوسطى ليشهد أحداث تاريخية ، سطرت أعظم ما قدمه التاريخ ووصفت بأنها أفخم القلاع الحربية .

وتتميز بإطلالة رائعة كونها قائم على قبة جبلية بالمقطم ، لتكون نافذة على القاهرة ، لتكون أبرز ما يميز القاهرة بتاريخها وفنون عمارتها الإسلامية.

اطلاقة شعلة بنائها صلاح الدين الأيوبي ، لتكون نقطة مضيئة فوق جبل المقطم "572-579هـ /1171- 1193م" ، وعرف موقع إنشائها في ذلك الوقت بقبة الهواء وتشاء الاقدار عدم اكتمالها في عصره.

ولم تتوقف ولكن استكمل ذلك الحلم والقرار ، السلطان الكامل بن العادل 604هـ/ 1207م ، لتكون بذلك بناء قوي يدير من خلالها شؤن مصر حتى عهد الخديوي إسماعيل.

زخرت القلعة بكثير من أحداث التاريخ ، فكان أبرزها الحروب الصليبية ، مرورا بثورة يوليو ١٩٥٢.

يستطيع الزوار مشاهدة أرقي الآثار الإسلامية، أبرزها جامع محمد على باشا والذى يشهد عملية تطوير الان ، بئر يوسف، متحف الشرطة ، قصر المجوهرات،

كما ستبهرك تجربة زيارتها بالتقاط الصور التذكارية مع حافتها المطلة فى مشهد بانوراما على القاهرة القديمة.