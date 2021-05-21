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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ قشر الليمون.. طرق مذهلة لتنظيف المطبخ من الدهون العنيدة "فيديو"

صدى البلد

تحاول السيدات من حين لآخر البحث عن وسائل وطرق  تساعدهم على نظافة المنزل والمطبخ بأقل التكاليف وأسهل الطرق، وفي هذا السبيل كشفت أم لطفلين أن قشر الليمون وقليل من الملح هو سر وجود حوض نظيف متلألئ.

 

قالت الأم والتي تدعى "شانتال ماري"، من ملبورن ، إنه لا يجب عليك أبدًا التخلص من الليمون أو الجير بمجرد عصر كل العصير منه على طعامك، حيث يمكن أن يعمل بشكل جيد للغاية كمنظف منزلي.

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نشرت "شانتال" على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو وهي تشرح فيها فائدة قشور الليمون : "في المرة القادمة التي تنتهي فيها من عصير الليمون، قبل أن ترميها سكب الملح عليها".


ثم أكملت : "بعد ذلك  يمكنك استخدامه لمسح حوض المطبخ، بفرك القشرة الممزوجة بالملح، وستلاحظ ذوبان الدهون وخاصًة الدهون العنيدة والصعبة بكل سهولة".

 

فيما أوضحت أن سبب نجاح الحيلة هو أن الملح يزيل أي علامات مائية ويضيء ، بينما يزيل الليمون أو الجير الروائح ويترك رائحة الحوض منعشة، كما أشارت "شانتال" إلى مدى نجاح تلك الحيلة على البقع العنيدة في حوضها الخاص.

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وقد أعجب الآلاف الذين شاهدوا الفيديو به وقالوا إنهم بالتأكيد سيجبرونه في المنزل، كتب أحد المعلقين طريقة أخرى تثبت فاعلية الليمون في التنظيف:"أضع الليمون في بعض الماء في الميكروويف لمدة 20 ثانية ثم امسحه حتى ينظف، تلط الطريقة يتركه لامعًا ورائحته منعشة أيضًا".

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9602453/Mum-two-Chantel-Mila-reveals-LIME-pinch-salt-secret-sparkling-sink.html#v-1149599785110031411

المطبخ المنزل نظافة قشر الليمون الملح

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