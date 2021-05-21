احتفالات وقف إطلاق النار بغزة .. الفلسطينيون يرفعون أعلام مصر ويهتفون للسيسي.. فيديو

الفلسطينيون يرفعوا أعلام مصر في غزة ويهتفون للسيسي

أظهرت عدسات قناة "الغد" لقطات مصورة توثق لحظة رفع الفلسطينيون في قطاع غزة لأعلام مصر، وهتافهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان التلفزيون المصري، أعلن مساء أمس الخميس، نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار".

في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة، فيما أكدت حركة حماس مساء الخميس، التزامها بالاتفاق مشيرةً إلى أنه يبدأ في الساعة 2 فجر اليوم الجمعة.

ومنذ قليل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك: "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس السيسي: "إنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيًا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

من جانبه قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: "المصريون أبلغونا بقبول حماس والجماعات الأخرى التهدئة".

وأعرب بايدن خلال المؤتمر عن شكره العميق للرئيس السيسي لدوره في جهود التهدئة بقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغه ببدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أقل من ساعتين. وأضاف: "حييت نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار، وقد أبلغني تقديره لمنظومة القبة الحديدية ومشاركتنا في تصميمها".

وتابع الرئيس الأمريكي: " تحدثت إلى نتنياهو والسلطة الفلسطينية 6 مرات خلال الأيام العشرة الماضية، وأكد لإسرائيل ضرورة وقف كل الأعمال العدائية. القتال في غزة تسبب في أزمة إنسانية كبيرة وخسارة في الأرواح، وملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن من حق الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بنفس الحقوق المتساوية، لافتًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة حقيقية للسلام.