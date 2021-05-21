لماذا كانت التحركات المصرية مختلفة عن غيرها في وقف إطلاق النار على غزة؟.. خبير يوضح

قالت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن إدارة مصر لمشهد الصراع العربى الإسرائيلى بجانب إدارتها للمشهد خلال الأيام الماضية تكللت بالنجاح، وذلك بعد وقف عمليات إطلاق النار في غزة.



وأضافت أ"زهران" خلال مداخلتها الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مصر قامت بالعديد من التحركات من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لافته إى أن مصر بذلك مجهود في هذه القضية.



وأشارت إل أن مصر الدولة الوحيدة التي لا تملك أجندات خاصة في إدارتها للقضية الفلسطينية، وأن استقرار فلسطين يؤثر على استقرار المنطقة بشكل رئيسي.



وكشفت عن أن سبب نجاح مصر في هذا الاتفاق يأتي بسبب وجود مساحات توافقية بين الأطراف المتصارعة، كما أن مصر تمتلك كافة أدوات التأثير، وأن وقف إطلاق النار هو بداية وسيتم البناء عليه خلال الخطوات المستقبلية.



ولفتت إلى أن قرار وقف إطلاق النار ماهو إلا بداية لما سيتم داخل فلسطين من إعمار وغيره.