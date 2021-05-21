إزالة عظام العين والأنف.. وباء جديد يضرب الهند بسبب كورونا وهذه أعراضه

تأثرت الهند بانتشار مرض قاتل جديد بعد معاناتها من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعلنت السلطات الصحية في الهند إن الولايات الهندية يجب أن تعلن عن انتشار وباء آخر في أعقاب ارتفاع حالات "التهاب الفطريات السوداء" القاتلة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن العدوى النادرة تسمى “التهاب الغشاء المخاطي”، وتتسم بمعدل وفيات يصل إلى 50% من أعداد المصابين، ولا ينجو المصاب من هذا المرض إلا عن طريق إزالة عظم العين أو الفك.

لكن في الأشهر الأخيرة ، شهدت الهند آلاف الحالات التي أثرت على مرضى كوفيد-19 والمتعافين، ويشتبه الأطباء في احتمال وجود صلة بالستيرويدات المستخدمة في علاج كوفيد والمرض الجديد، ويعتبر مرضى السكري معرضون لخطر خاص ، حيث قال الأطباء إنه يبدو أنه يصيب المتعافين من كورونا بعد فترة 12 إلى 15 يومًا من الشفاء من كوفيد -19.



وطلب المسئولون الصحيون بالهند ضرورة إعلان تفشي الوباء الجديد، خاصة أنه من خلال القيام بذلك ، ستكون الوزارة قادرة على مراقبة ما يحدث في كل ولاية، والسماح بتكامل أفضل للعلاج، وليس من الواضح بالضبط عدد الحالات التي تم تسجيلها في جميع أنحاء البلاد ، والتي تقع حاليًا في تأثير كوفيد-19 القاتل المميت الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا ، راجيش توب ، إن هناك 1500 حالة إصابة في الولاية ، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا في الموجة الثانية من كوفيد-19 في الهند، كما أخبر الأطباء تجربتهم في إزالة عيون وعظام الفكين لدى المرضى، في محاولة لوقف انتشار المرض قبل أن يصل إلى أدمغتهم ، لكنهم تركوا المريض مشوهًا بشكل دائم.

أدى الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات إلى نقص عقار أمفوتيريسين ب ، وهو الدواء المستخدم في علاج التهاب الغشاء المخاطي ، على الرغم من تصنيعه من قبل العديد من الشركات الهندية، مما ادى إلى اتجاه الهنود إلى السوق السوداء.

ما هو التهاب الغشاء المخاطي؟

التهاب الغشاء المخاطي هو عدوى نادرة جدًا، ينتج عن التعرض لعفن المخاط الذي يوجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة، يقول الدكتور أكشاي ناير ، جراح العيون المقيم في مومباي: "إنه موجود في كل مكان ويوجد في التربة والهواء وحتى في أنف ومخاط الأشخاص الأصحاء".

ويؤثر على الجيوب الأنفية والدماغ والرئتين ويمكن أن يهدد حياة مرضى السكري أو الأفراد المصابين بضعف المناعة ، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.