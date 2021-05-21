عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إزالة عظام العين والأنف.. وباء جديد يضرب الهند بسبب كورونا وهذه أعراضه

مستشفى بالهند
مستشفى بالهند

تأثرت الهند بانتشار مرض قاتل جديد بعد معاناتها من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعلنت السلطات الصحية في الهند إن الولايات الهندية يجب أن تعلن عن انتشار وباء آخر في أعقاب ارتفاع حالات "التهاب الفطريات السوداء" القاتلة.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن العدوى النادرة تسمى “التهاب الغشاء المخاطي”، وتتسم بمعدل وفيات يصل إلى 50% من أعداد المصابين، ولا ينجو المصاب من هذا المرض إلا  عن طريق إزالة عظم العين أو الفك.

 

لكن في الأشهر الأخيرة ، شهدت الهند آلاف الحالات التي أثرت على مرضى كوفيد-19 والمتعافين، ويشتبه الأطباء في احتمال وجود صلة بالستيرويدات المستخدمة في علاج كوفيد والمرض الجديد، ويعتبر مرضى السكري معرضون لخطر خاص ، حيث قال الأطباء إنه يبدو أنه يصيب المتعافين من كورونا بعد فترة 12 إلى 15 يومًا من الشفاء من كوفيد -19.

txt

بسبب الكارثة التي تواجهها..الهند تعلن تعليق تصدير لقاح كورونا الى دول العالم الفقير

txt

خلال يوم.. الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا


وطلب المسئولون الصحيون بالهند ضرورة إعلان تفشي الوباء الجديد، خاصة أنه من خلال القيام بذلك ، ستكون الوزارة قادرة على مراقبة ما يحدث في كل ولاية، والسماح بتكامل أفضل للعلاج، وليس من الواضح بالضبط عدد الحالات التي تم تسجيلها في جميع أنحاء البلاد ، والتي تقع حاليًا في تأثير كوفيد-19 القاتل المميت الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى.

 

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا ، راجيش توب ، إن هناك 1500 حالة إصابة في الولاية ، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا في الموجة الثانية من كوفيد-19 في الهند، كما أخبر الأطباء تجربتهم في  إزالة عيون وعظام الفكين لدى المرضى، في محاولة لوقف انتشار المرض قبل أن يصل إلى أدمغتهم ، لكنهم تركوا المريض مشوهًا بشكل دائم.

 

أدى الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات إلى نقص عقار أمفوتيريسين ب ، وهو الدواء المستخدم في علاج التهاب الغشاء المخاطي ، على الرغم من تصنيعه من قبل العديد من الشركات الهندية، مما ادى إلى اتجاه الهنود إلى السوق السوداء.

 

ما هو التهاب الغشاء المخاطي؟

التهاب الغشاء المخاطي هو عدوى نادرة جدًا، ينتج عن التعرض لعفن المخاط الذي يوجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة، يقول الدكتور أكشاي ناير ، جراح العيون المقيم في مومباي: "إنه موجود في كل مكان ويوجد في التربة والهواء وحتى في أنف ومخاط الأشخاص الأصحاء".

 

ويؤثر على الجيوب الأنفية والدماغ والرئتين ويمكن أن يهدد حياة مرضى السكري أو الأفراد المصابين بضعف المناعة ، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

ولايات الهند فيروس كورونا وفيات كورونا فيروس كورونا المستجد المناعة متعافين من كورونا نقص المناعة السلطات الصحية في الهند

ترشيحاتنا

إزالة عظام العين والأنف.. وباء جديد يضرب الهند بسبب كورونا وهذه أعراضه

نداء عاجل بإرسال بشر إلى القمر بسبب أحداث مناخية شديدة الخطورة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة .. الجزيري يسجل أول هدف له مع الزمالك .. الأبيض يوسع الفارق عن الأهلي .. موعد انتخابات القلعة البيضاء .. الاتحاد السكندري يعتدي علي إبراهيم نور الدين

أخبار التكنولوجيا.. ميزة بـ جوجل كروم تغير كلمة المرور في ثوانٍ .. وخطوات تثبيت إصدار أندرويد 12

بن شرقي وريان يتصدران هدافي الدوري المصري وعمرو جمال يدخل في الصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

أشرف صبحي يعلن أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر مصر على جهودها في التهدئة بقطاع غزة

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ