فطوطة ومسعودي وعبد السميع اللميع.. صباح البلد يستعرض شخصيات وأعمال الراحل سمير غانم



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرا عن الفنان الراحل سمير غانم وعن أعماله.

وعرض التقرير العديد من أعماله الفنية من مسلسلات وأفلام ومسرحيات والفوازير.



وأشار التقرير إلى آخر فرسان ثلاثي أضواء المسرح، حيث استعرض التقرير بعض من شخصيات الراحل، ومنهم فوزي وفطوطة ومسعودي وعبد السميع اللميع.



وكشف التقرير عن أن اسم الفنان الراحل الحقيقي هو سمير يوسف غانم، حيث بدأت مسيرته الفنية منذ 70 العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن أستمر في المسرحيات والأعمال الدرامية بعد تفكك فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، حيث ولد الفنان الراحل بمحافظة أسيوط التحق بـ كلية الشرطة احتذاءً بوالده الذي كان ضابط شرطة.



وأوضح أن الفنان الراحل ترك كلية الشرطة والتحق بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وشارك في العديد من الأفلام منهم نار الشوق فرقة المرح و ولد وبنت والشيطان ومسرحية موسيقى في الحي الشرقي.



