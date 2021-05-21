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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير المغرب بالقاهرة : نشكر مصر لتسهيلها إيصال المساعدات المغربية لفلسطين ..فيديو

سفير المغرب لدى القاهرة
سفير المغرب لدى القاهرة

قال أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى القاهرة، إن المساعدات المغربية لقيت كافة المساندات من السلطات المصرية، سواء وزارة الخارجية المصرية أو الجيش المصري، اللذان كانا على تعاون كبير.

 

وأضاف أحمد التازي، خلال لقائه على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن هذه المساعدات لها دلالات عديدة، منها  الرغبة في تواصل المفاوضات الهادفة من أجل دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

 

واحتشد مئات الأردنيين منذ صباح الجمعة، في منطقة الكرامة قرب جسر الملك حسين؛ تعبيرا عن فرحتهم بنصرة الفصائل الفلسطينية، بعد إعلان وقف إطلاق النار.

 

ورفع المواطنون الذين قدموا من مختلف المحافظات الأردنية، الأعلام الأردنية والفلسطينية، وبحسب وسائل إعلام أردنية قال مواطنون مشاركون في المسيرة، إن وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار ما هو إلا مرحلة من مراحل النصر والتحرير للأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

اخبار التوك شو السيسي سفير المملكة المغربية لدى القاهرة أحمد التازي

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