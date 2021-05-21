ملتزمون بتنفيذ اتفاق القاهرة|الفصائل الفلسطينية تشكر مصر لوقف إطلاق النار في غزة

بتوجيهات من الرئيس السيسي وصل وفدان أمنيان مصريان المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وطالب الوفدان المصريان بقطاع غزة وإسرائيل من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار، كما بدأ الوفد المصرى بقطاع غزة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.



وأبدت الفصائل الفلسطينية شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مؤكدة على التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غز,

وثمن الفلسطينيون توجيهات الرئيس السيسي بفتح منفذ رفح وعلاج مصابيهم بالبلاد وإدخال المساعدات الانسانية إليهم.



كما طالب الجانبان الفلسطينى والإسرائيلي مصر بمتابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ويتمسكان بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والهدوء.