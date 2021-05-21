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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قافلة المساعدات لـ قطاع غزة

75 شاحنة| حزب حماة الوطن يكشف تفاصيل قافلة المساعدات لـ قطاع غزة.. فيديو

قافلة المساعدات لـ
قافلة المساعدات لـ قطاع غزة

قال اللواء أيمن عبدالمحسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن الحزب يثمن جهود القيادة السياسية في وقف نزيف الدم بقطاع غزة.

 

وأضاف "عبدالمحسن"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حملة مساعدات ضحمة تضم مساعدات غذائية وصحية، تحركت إلى قطاع غزة، فجر اليوم، وكان يرافقها بعض أعضاء مجلس النواب.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن القافلة المصرية التي وصلت غزة اليوم، كانت تضم أكثر من 75 شاحنة تحمل أطنانا من المواد الغذائية والطبية.

 

وأكد أن القيادة السياسية المصرية فتحت الباب أمام للقوي السياسية لتقديم الدعم لقطاع غزة، موضحا أنه تم ترتيب القافلة بمجهودات ائتلاف دعم مصر المشكل من أحزاب “حماة الوطن ومستقبل وطن والشعب الجمهوري”، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب.
 

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