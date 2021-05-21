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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21 مايو 2021

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، 21 مايو 2021، بنحو 4 جنيهات لكل جرام.

وينشر صدى البلد أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر، بدون مصنعية، خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وجاءت الأسعار وفقا لآخر تحديث كالتالى:

عيار 24 يتراوح من 915 إلى 917 جنيها
عيار 22 يتراوح من 839 جنيها إلى 841 جنيها
عيار 21 يتراوح من801  جنيها إلى 804 جنيهات
عيار 18 يتراوح من 687 جنيها إلى 692 جنيها
عيار 14 يتراوح من 535 جنيها إلى 537 جنيها
عيار 12 يتراوح من 459 جنيها إلى 462 جنيها
الاونصة من 28,328 إلى 28,399 جنيه
الجنيه الذهب 6,376 إلى 6,392 جنيه
الكيلو 910,857 إلى 913,143 جنيه

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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