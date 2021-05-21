الأسواق اليوم الجمعة 2021.. الذهب عيار 21 بـ 804 جنيهات وطن الحديد يتراوح بين 14300 و14600.. كيلو سمك قشر البياض بـ 130 والمكرونة السويسى بـ 70 جنيها

الأسواق اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 804 جنيهات

سعر طن حديد عز 14600 جنيه بالمصنع

سعر أسمنت المسلح 853 جنيها للطن

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

يستعرض صدى البلد أسعار مواد البناء والمواد الغذائية والذهب في الأسواق اليوم الجمعة 21 مايو 2021، وسط تباين الأسعار مقارنة بالأمس الخميس.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، 21 مايو 2021، بنحو 4 جنيهات لكل جرام.



وينشر صدى البلد أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر، بدون مصنعية، خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وجاءت الأسعار وفقا لآخر تحديث كالتالى:

عيار 24 يتراوح من 915 إلى 917 جنيها

عيار 22 يتراوح من 839 جنيها إلى 841 جنيها

عيار 21 يتراوح من801 جنيها إلى 804 جنيهات

عيار 18 يتراوح من 687 جنيها إلى 692 جنيها

عيار 14 يتراوح من 535 جنيها إلى 537 جنيها

عيار 12 يتراوح من 459 جنيها إلى 462 جنيها

الاونصة من 28,328 إلى 28,399 جنيه

الجنيه الذهب 6,376 إلى 6,392 جنيه

الكيلو 910,857 إلى 913,143 جنيه

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

يستعرض صدى البلد أسعار الحديد اليوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

وارتفع سعر طن الحديد في الأسواق المصرية بمتوسط 150 جنيها لكل طن متأثرا بارتفاع الأسعار العالمية.

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وسجل سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيها للطن .

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن .

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن .

أكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لـ مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصانع الحديد أعلنت عن رفع أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن للمرة الثالثة على التوالى خلال شهر مايو الجارى، مشيرا إلى أنه تم زيادة الأسعار مرتين قبل عيد الفطر المبارك بواقع 500 جنيه للطن خلال نفس الشهر.

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 21-5-2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري



سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة سجل سعر أسمنت المسلح 853 جنيها للطن، والنصر 855 جنيها للطن



سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة سجل سعر أسمنت السويس 825 جنيها للطن، والعسكرى بنى سويف 753جنيها للطن.



سجل سعر اسمنت السويدي 838 جنيها للطن، وسجل في حلوان 825 جنيها للطن.



وسجل سعر اسمنت المعلم 820جنيها للطن، اسمنت الصخرة 825 جنيها للطن ، اسمنت المصرى 835 جنيها للطن



كما سّجل أسمنت سيناء 750 جنيهات للطن، اسمنت المسلة 810 جنيها للطن ، أسمنت السهم 830 جنيها للطن.



وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

ننشر أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الجمعة 21 مايو 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



ونرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور .



وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.50 و 3.5 جنيه ، البطاطس بين 1.50 و 2.8 جنيه ، البصل بين 1.50 و 3.5 جنيه.



وسجلت الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 1.5 و 3 جنيهات للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 3 الى 5 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.50 و 3 جنيهات .



وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2 و 5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 5 جنيه.



فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 2 الى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 2 الى 3 جنيه .



ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور



وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 6 و 16 جنيهات للكيلو.



وسجل سعر كيلو البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، البرتقال الصيفى 2 و 4 جنيه.



و سجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و 8 جنيه ،سعر كيلو جوافة بين 4 و 7 جنيها ، كانتلوب بين 2.5 و 4.5 جنيهات ، سعر كيلو الفراولة 3 و 5 جنيهات.

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها اليوم الجمعة في سوق العبور

وأسعار الأسماك فى سوق العبور :سجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 22 إلى 23 جنيها و سمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20 إلى 21 جنيها و سمك البلطى اسوانى من 17 الى 37 جنيه.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 90 و 130 جنيهًا، وسجل سعر كيلو سمك البورى 2 سعر 38 جنيها.

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 70 جنيها.

ووصل سعر كيلو سمك موسى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل سمك المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 90 الى 130 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 120 جنيها .

أسعار الجمبرى فى سوق العبور اليوم الجمعة

وسجل أسعار الجمبرى جامبو مابين 400 الى 460 جنيها.

أسعار الجمبرى 1 مابين 300 الى 350 جنيها.

وسجل أسعار الجمبرى 2 مابين 200 الى 280 جنيها.

وسجل أسعار الجمبرى 2 مجمد مابين 85 الى 165 جنيها.

وسجل أسعار الجمبرى 3 مابين 90 الى 150جنيها.