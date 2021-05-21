الصحة العالمية: 4 من كل مليون مواطن يصابون بآثار جانبية بعد تطعيمهم بـ أسترازنيكا

تحدثت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، عن لقاحات كورونا، ومدى فعاليتها، وأيهما افضل.

وأضافت طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن 80% من الأعراض الجانبية لأي لقاح وليس كورونا فقط، تظهر خلال الشهور الأولى من الحصول عليه، ولم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة.

وأوضحت أن 4 من كل مليون مواطن، يصابون بآثار جانبية؛ بعد تطعيمهم بلقاح أسترازنيكا، لافتة إلى أن الأغلبية العظمي لا يصابون بأي أعراض جانبية".

وأشارت إلي أن الأعراض التي يشعر بها المواطن بعد الحصول علي اللقاح؛ تكون عبارة عن ألم من مكان الحقنة، وتكسير في الجسم، ولا تستمر تلك الأعراض زيادة عن يومين.

ونوهت بأن توفر اللقاحات؛ فرصة كبيرة يجب استغلالها، فهناك دول تتمنى أن يتوفر لديها اللقاح، لافتة إلى أن تلقي اللقاح ليس إجباريا، ولم نسمع أن هناك دولة جعلت الحصول على التطعيم إجباريًّا.

