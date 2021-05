الليدي جاجا تكشف عن إصابتها بالذهان بعد تعرضها للاغتصاب

منتج شهير هددها بحرق ألبومها..

تحدثت الليدي جاجا، سوبر ستار موسيقى البوب، عن شعورها بالألم الدائم والصدمة بعد تعرضها لاعتداء جنسي، وهي في سن المراهقة حيث عانت من "اضطراب ذهاني كامل" لسنوات طويلة بعد أن تركها المغتصب وهي حامل في هذه السن المبكرة.

واستعادت الليدي جاجا، المغنية الحائزة على جوائز جرامي، واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا، تجربتها المروعة في ظهور عاطفي خلال الحلقة الأولى من "أنا التي لا تراها" أو "The Me You Can't See"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، والذي يهدف إلى معالجة وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية.

وتحدثت الليدي جاجا، وهي تبكي، لتروي اللحظة التي طلب فيها منتج لم تذكر اسمه أن تخلع ملابسها قبل أن يهددها بحرق موسيقاها.

وقالت إنها رفضت وحاولت الخروج، إلا أنه المنتج هددها بحرق، فتجمدت في مكانها، ولم تشعر بما حدث".

وأضافت الليدي جاجا أنها لن تعلن عن اسم هذا المنتج، مشيرة إلى أنها تتفهم ظهور حركة "أنا أيضا" #Metoo، وتتفهم أن بعض النساء يشعرن بالراحة بالحكي عن قصصهن. وأوضحت "لا أريد مواجهة هذا الشخص أبدا، فالنظام تعسفي، وكان شديد الخطورة".

اضطراب ما بعد الصدمة

وفقا لصاحبة أغنية "Poker Face"، تم تشخيص إصابتها بـ اضطراب ما بعد الصدمة أو PSTD بعد سنوات، بعد ذهابها إلى المستشفى بسبب الألم المزمن. وأعلنت عن تشخيصها بهذا المرض في عام 2016.

وشرحت الليدي جاجا الأعراض التي صاحبت إصابتها بهذا المرض، قائلة "شعرت بألم كامل، ثم بخدر، ومرضت لأسابيع متواصلة، وأدركت أنه نفس الألم الذي شعرت به بعد الاغتصاب في منزل عائلتي، وكنت أتقيأ وأشعر بالتعب، لأنني تعرضت للاغتصاب، وحبست نفسي في الاستديو لشهور".

قالت جاجا إن كل شيء وصل إلى ذروته مع انهيار استغرقت سنوات للتعافي منه. وكشفت: "لقد تعرضت لذهان كامل، ولم أكن نفس الفتاة لمدة عامين". و خلال تلك الفترة بين عامي 2018 و2019 ألغت سلسلة من مواعيد الحفل في جولتها Joanne World.

وتحدثت جاجا، الحائزة على جائزة الأوسكار عن فيلم "A Star Is Born" عن وجود دوافع لإيذاء الذات والانتحار: "إنه أمر حقيقي حقًا أن تشعر وكأن هناك سحابة سوداء تتبعك أينما ذهبت، تخبرك أنك عديم القيمة ويجب أن تموت. وكنت أصرخ وأرمي نفسي على الحائط".