كتاب حاصلون على جائزة ساويرس الثقافية يكشفون أهم أعمالهم الروائية..فيديو

قال الكاتب الروائي سمير الفيل الفائز بجائزة ساويرس الثقافية أن المجموعة القصصية التي كتبها تعالج المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع، في قضايا تخص العلاقة بين الرجل والمرأة٬ كما تكشف تلك العلاقات الشخصية التي تسود الأوساط الشعبية.

وأضاف الفيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء عبر فضائية تن أن المجموعة أيضًا بها قدر من الحميمية، لأنها تعالج مشاكل إنسانية داخل البيت المصري، وكيفية أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية تنعكس على تصرفات الأفراد.

وتابعت الكاتبة جيلان الشمسي أنني قدمت بمسابقة ساويرس الثقافية مؤكدا أنني قدمت بشهر ديمسبر المجموعة القصصية شباب الأدباء مع 4 مجموعات أخرى.

وأشارت الشمسي إلى أنني ثمن هذا الفوز رغم كل الصعوبات التى واجهت الجائزة هذا العام بسبب جائحة الكورونا.