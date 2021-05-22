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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تفرط فى تناوله

6 أضرار لتناول شرب الشاي بالحليب بكميات زائدة

شاي الحليب
شاي الحليب

يتناول الكثير من الأشخاص الشاي باللبن بكثرة دون وضع الأضرار فى الاعتبار لذلك نكشف عن أضرار الأكثار من تناول الشاي باللبن. 

 

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الشاي من المشروبات الصحية الشعبية لما له من فوائد عديدة عند تناوله باعتدال. له خصائص مضادة للالتهابات ، ويحتوي على عناصر تساعدك على الاسترخاء ، ومحمّل بمضادات الأكسدة وكذلك عوامل تنقية الدم.
 


شرب الكثير من شاي الحليب يمكن أن يشكل خطورة على صحتك. تستكشف هذه المقالة بعض الآثار الجانبية الخطيرة لتناول شاي الحليب.

 

الآثار الجانبية للشاي بالحليب


شاي الحليب هو مشروب شائع في العديد من البلدان مثل تايوان والهند وفيتنام وكمبوديا. هذا له العديد من الفوائد الصحية ، ولكن إذا تم استهلاكه بشكل مفرط ، فقد يكون ضارًا بصحتك. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يضر بها شاي الحليب بصحتك.

 

1. يسبب الأرق
 

الشاي الأسود الذي يستخدم بشكل عام لتخمير شاي الحليب غني بالكافيين. عندما يحتوي الجسم على مادة الكافيين الزائدة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات النوم مثل الأرق.

 

2. يثير القلق

 

تشتهر بعض أنواع الشاي مثل البابونج بخصائصها المريحة. شرب الشاي بالحليب الزائد قد يؤدي أيضًا إلى القلق. السبب الرئيسي لهذا التأثير الجانبي هو أن الشاي قد ينشط خلايا الدماغ مما يسبب الاسترخاء ولكن عندما تشرب الكثير ، قد يؤدي ذلك إلى اختلال بسيط في المواد الكيميائية في الدماغ ، مما يسبب القلق.

 

3. قد يسبب البثور
 

البثور هي أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لشاي الحليب. إذا تم تناول الشاي بكمية معتدلة ، فيمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم ، ولكن الكثير من الشاي يطلق حرارة شديدة ويمكن أن يتسبب في اختلال التوازن في المواد الكيميائية في الجسم مما قد يسبب ظهور البثور. 

 

4. يمكن أن يسبب الإمساك
 

يحتوي الشاي على مادة الكافيين المفيدة لجهاز الإخراج ويساعد على تحسين تدفق الحركة. هذه المادة الكيميائية تزيل السموم من الجسم وتحسن تدفق الدم. ومع ذلك ، عند شرب الشاي بكثرة ، قد تسبب هذه المادة الكيميائية الإمساك لأنها يمكن أن تسبب الجفاف.

 

5. يخلق اختلالاً في ضغط الدم
 

من أخطر الآثار الجانبية لشرب الكثير من الشاي المعاناة من اختلال في ضغط الدم. إذا تم تناوله بكميات صغيرة ، فإنه يحسن الدورة الدموية ، ويحافظ على صحة قلبك ، ويحسن وظائف المخ والأعصاب ويساعد على تعزيز جهاز المناعة. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول شاي الحليب يمكن أن يزيد بشكل كبير من معدل ضربات القلب وقد يكون أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم.

 

6. يزيد من احتمالات الإجهاض

 

الشاي هو الأفضل لجسمك لأنه يساعد في استرخاء العضلات وتهدئة عقلك وزيادة تدفق الدم. خلال فترة الحمل ، يمكن أن يؤدي استرخاء العضلات المفرط وتناول منتجات إزالة السموم إلى الإجهاض. وبالتالي ، يُنصح السيدات الحوامل بمراقبة استهلاك الشاي بعناية.
 

مصدر المعلومات موقع هيلثي

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