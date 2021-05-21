تونس: تسجل 1159 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 332 ألفا و833 حالة.



وأضافت الوزارة في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم خلال ال24ساعة الماضية أيضا تم تسجيل 52 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 آلفا و141 حالة.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1359 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال 24ساعة الماضية.



جدير بالذكر أن، تونس بدأت اليوم الجمعة في استعمال لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكده أمس وزير الصحة فوزي المهدي.



وبحسب وسائل إعلام تونسية أكد وزير الصحة، أن تونس تلقت إلى الآن مليون و200 ألف جرعة من لقاحات فيروس كرورنا، وتم استعمال 700 ألف جرعة في حين سيتم استعمال بقية الجرعات للأشخاص المعنيين.

من جانبه أكد الدكتور أنيس قلوز عضو الحملة الوطنية للتلقيح، خلال مداخلة إذاعية، اليوم، أن لقاح ''استرازينيكا'' الذي سينطلق التلقيح به بداية من اليوم، ''آمن وناجح'' لمن يتجاوز سنهم الستين سنة، وفق الدراسات الأخيرة المؤكدة.

وشدد عضو الحملة على أن هذا اللقاح سيعطى لمن تجاوزوا هذه السن، مؤكدا أن 450 ألف تونسي عمرهم فوق الـ 70 عاما، لم يسجل منهم في منظومة ايفاكس إلا 150 ألف، في حين أن نسبة الوفيات لمصابي كورونا في هذه الفئة تصل إلى 30 بالمائة.