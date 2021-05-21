مصر ترسل 130 شاحنة مساعدات عملاقة بإجمالي 2500 طن لقطاع غزة.. فيديو

اعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، ان تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قدمت مصر،اضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة 130 شاحنة عملاقة محملة بعدد 2500 طن مواد غذائية، وادوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، واجهزة كهربائية وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر.

وبدأت منذ قليل شاحنات قافلة صندوق تحيا مصر عبور نفق الشهيد أحمد حمدي في اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).

الجدير بالذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org

وتسعى حملة (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

https://fb.watch/5DTVtl5uf6/