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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تاركة بصمة صينية على المريخ لأول مرة

الصين تنشر أول صور من على سطح المريخ

سطح المريخ
سطح المريخ

نشرت الصين مساء الأربعاء الماضي، أول صور تم التقاطها من المركبة الفضائية “تيانوين -1”  على سطح كوكب المريخ.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت المركبة الفضائية “تيانوين -1” غير المأهولة هبطت على سطح المريخ، السبت، مما جعل الصين ثاني دولة من الدول التي ترتاد الفضاء تهبط على الكوكب الأحمر بعد الولايات المتحدة.

وتُظهر اللقطة الأولى الملتقطة من الجانب الأمامي للمركبة الجوالة، بالأبيض والأسود، المنظر الطبيعي المسطح لـ Utopia Planitia، الذي يبدو منحنيًا قليلاً في الأفق.

سطح المريخ

أما اللقطة الثانية، التي تُظهر الجزء الخلفي من المركبة الفضائية، فجاءت ملونة وتظهر الألواح الشمسية والهوائيات غير المطوية.

تم التقاط اللقطة بالأبيض والأسود بواسطة كاميرا متخصصة في مقدمة “زورونغ”، تعمل بشكل فعال كـ”عين” للمركبة لاكتشاف العوائق.

وقالت وكالة “شينخوا” إن المركبة الفضائية تيانوين -1 هبطت على موقع في سهل يوتوبيا الجنوبي “تاركة بصمة صينية على المريخ لأول مرة”.

وتمثل تيانوين -1 أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ بعدما فشل مسبار تم إطلاقه بالاشتراك مع روسيا عام 2011 في مغادرة مدار الأرض.

وكان صاروخ “لونغ مارش” 5 قد أطلق تيانوين-1 التي يبلغ وزنها خمسة أطنان من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو العام الماضي.
 

المركبة الفضائية المريخ الفضاء الكوكب الاحمر الولايات المتحدة

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