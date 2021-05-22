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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف عن شروطه للقاء زعيم كوريا الشمالية

بايدن يكشف عن شروطه للقاء زعيم كوريا الشمالية

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إذا وافق على نزع السلاح النووي.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "إذا قدم التزامات معينة، فسألتقي به. إذا كان هناك التزام، فهذا يتعلق بترسانته النووية وأن هذا هو مجرد وسيلة لوقف تصعيد ما يفعلونه".

 

وأشار بايدن إلى أنه يجب أن تكون هناك "التزامات بخفض التصعيد قبل أي اجتماعات".

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ووفقا له، ستكون هناك حاجة إلى مفاوضات أولية على مستوى أدنى، مضيفا أنه سيضمن "أن يلتقي فريقي مع نظرائهم وأعلمهم بما هي نوايانا".

 

وشدد بايدن على أنه لن يمنح كيم "اعترافا دوليا"، مشيرا إلى أن هذا هو كل ما يريده زعيم كوريا الشمالية من المفاوضات.

بايدن كوريا الشمالية السلاح النووي كيم جونج أون الرئيس الأمريكي

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